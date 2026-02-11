Химик» из Воскресенска одержал победу над «Югрой

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска успешно начал домашнюю серию регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Команда одержала победу над одним из лидеров турнира — «Югрой» из Ханты-Мансийска. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу подмосковной команды, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча прошла при активной поддержке зрителей и отличалась плотной борьбой на протяжении всех трех периодов. «Югра» использовала силовые приемы и старалась навязать высокий темп, однако «Химик» грамотно выстроил игру в обороне и эффективно использовал свои моменты в атаке.

Первый гол был забит в первом периоде: капитан «Химика» Максим Кровяков реализовал выход один на один после результативной передачи Егора Филина. В третьем периоде Сергей Лукьянцев удвоил преимущество «Химика», а Александр Пашин поразил пустые ворота при замене вратаря у гостей. «Югра» сумела сократить отставание на 59-й минуте, однако за секунду до финальной сирены Егор Филин установил окончательный счет матча — 4:1.

Главный тренер ХК «Химик» Егор Башкатов прокомментировал итоги встречи: «Хочу поздравить наших болельщиков, тех людей, которые всегда нас поддерживают в горе и радости».

Матч состоялся 19 января 2026 года в ледовом дворце «Химик». 21 января ХК «Химик» продолжит домашнюю серию из четырех матчей игрой против тюменского «Рубина». Чемпионат проходит в рамках федеральной программы «Спорт России».

