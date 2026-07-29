Химическое предприятие и больница в Воскресенске договорились о сотрудничестве

Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ и Воскресенская больница подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения здоровья сотрудников предприятия. Документ направлен на реализацию корпоративных программ укрепления здоровья работников в рамках регионального проекта „Здоровье для каждого“ национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“.

Соглашение подписали директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Владимир Шведиков и главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов. Церемония состоялась 29 июля в здании администрации городского округа Воскресенск.

В рамках сотрудничества планируется разработка долгосрочных программ для сотрудников предприятия, проведение совместных мероприятий и информационных кампаний. К инициативам по сохранению здоровья работников ВМУ и членов их семей будут привлекать специалистов Воскресенской больницы.

На предприятии уже действует комплекс мер, направленных на профилактику заболеваний и популяризацию здорового образа жизни. Сотрудникам доступны программы добровольного медицинского страхования, санаторно-курортное лечение, медицинские осмотры и сезонная вакцинация. На территории ВМУ работают медицинский кабинет и фельдшерский пункт.

Трижды на предприятии проходила акция «День здоровья». В 2026 году обследования у шести узкопрофильных специалистов прошли 240 сотрудников.

Кроме того, на ВМУ работают спортивные секции по йоге, плаванию, бегу, лыжным гонкам и волейболу. Сотрудники участвуют в футбольных и баскетбольных турнирах, корпоративных спартакиадах и семейных спортивных мероприятиях.

Основными направлениями дальнейшего сотрудничества станут повышение физической активности, популяризация здорового питания и образа жизни, профилактика вредных привычек, сохранение психологического здоровья, а также предупреждение инфекционных заболеваний и проведение вакцинации.

«Соглашение с Воскресенской больницей еще больше расширит наши возможности для оздоровления сотрудников предприятия благодаря привлечению городских специалистов», — отметил Владимир Шведиков.