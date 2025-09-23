Химический завод провел выездные собеседования в парке Кривякино в Воскресенске

Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» АО «Объединенной химической компании „Уралхим“» в Воскресенске организовал первый этап выездных собеседований. Их провели на свежем воздухе в живописном парке усадьбы Кривякино.

Там разместили стенд компании, который привлекал жителей. Посетители парка спрашивали сотрудников по персоналу о свободных вакансиях на предприятии, об условиях труда, социальном пакете и карьерных перспективах. Все желающие смогли заполнить анкеты.

«Наш новый мобильный формат собеседований — это не только про расширение географии поиска. Это попытка пообщаться с кандидатами в неформальной обстановке, за пределами производственной территории. Первый этап прошел успешно, что подтвердило востребованность подобных мер. Мы планируем и дальше развивать это направление», — отметила заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.