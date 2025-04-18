Химическая обработка парка от клещей пройдет в Солнечногорске 24 апреля

Парк и набережную Солнечногорска активно приводят в порядок к теплому сезону и наплыву отдыхающих. Особое внимание уделяется чистоте и безопасности.
Специалисты из «Парков Солнечногорья» активно занимаются благоустройством территории: убирают сухостой и палую листву, восстанавливают и окрашивают лавочки, опоры линии электропередачи. Также на проезжих частях и велодорожках обновляют разметку, ремонтируют и меняют поврежденные конструкции, укладывают новое резиновое покрытие на детских площадках.
Каждый день в эту работу вовлечены около 20 человек, которые не только выполняют указанные задачи, но и поддерживают чистоту в парке: подметают дорожки, собирают оставленный мусор и регулярно опустошают урны от отходов.
Жителей Солнечногорска предупредили, 24 апреля в городском парке проведут химическую обработку от клещей. В связи с этим рекомендуют во время обработки и несколько часов после воздержаться от посещения, а также в течении трех суток не выпускать на прогулку по территории животных.
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