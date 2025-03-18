Химическая компания в Воскресенске организовала экскурсию для студентов ВШЭ

Филиал «Воскресенских Минеральных Удобрений» в Воскресенске организовал гемба-тур для студентов НИУ ВШЭ. Магистранты Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета понаблюдали за рабочими процессами на предприятии.

Магистранты обучаются по программе «Операционная эффективность и производственные системы». Руководители структурных подразделений «ВМУ» провели экскурсию по производственным цехам и рассказали про проекты по операционной эффективности.

«Гемба-туры на различные предприятия помогают студентам понять специфику разных производств и перенять лучшие практики. Для нас особенно ценно видеть, как инструменты, которые мы изучаем в университете, реально работают и приносят результаты», — сказал преподаватель магистерской программы Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Алексей Порошкин.

Гемба-тур от японского «гемба» — место, где происходит действие, то есть форма ознакомительной экскурсии на производство и непосредственное наблюдение за рабочими процессами на месте.