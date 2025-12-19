Химчане стали победителями на премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело»

Эти люди не гонятся за известностью: они просто каждый день совершают поступки, заслуживающие глубокого уважения.

«Мы ежегодно подводим итоги самых важных, добрых дел, которые касаются жизни нашего Подмосковья и самого главного вопроса, который касается каждой семьи в нашей стране. Потому что все мы сегодня участвуем, переживаем, делаем все для того, чтобы главная задача безопасности, обороны нашей страны была обеспечена», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Победителем от городского округа Химки стал Александр Кондобаров — военный медик, победитель в номинации «Герои в тылу». Раньше он работал детским анестезиологом-реаниматологом в Химкинской клинической больнице. Он добровольно ушел на специальную военную операция в 2022 году, поднялся от санитарного инструктора до начальника медслужбы батальона. Александр обучил свыше 600 санинструкторов и бойцов, удостоен ордена Мужества и медали «За храбрость» II степени.

Следующим выделили Габиба Яролиева — ветерана специальной военной операции, лауреата в номинации «Герои в тылу». Он участвовал в освобождении Бахмута, Клещеевки и Авдеевки, а после серьезного ранения начал помогать другим военным. Теперь Габиб производит кровоостанавливающие турникеты и продвигает адаптивный спорт для ветеранов-инвалидов, выступает на всероссийских соревнованиях.

Лауреатом премии также стала Ольга Кириллова — опытный волонтер, сторонница «Единой России», победительница в номинации «Доброе дело». Она занимается благотворительностью с 2007 года, а с 2022-го — активно поддерживает участников спецоперации и их семьи. Ольга продолжает дело мужа, погибшего на специальной военной операции, и возглавляет военно-патриотическую организацию «СОВА». Ее проект «Нити Добра» стал площадкой для патриотического воспитания: выпускники помогают в госпиталях и отправляют грузы в зону специальной военной операции.

«Выражаю Ольге, Александру и Габибу искренние поздравления и слова благодарности за труд и вклад в развитие нашего общества. Ваши добрые дела и забота о других людях — это пример для подражания и настоящий повод для гордости. Премия „Мы рядом. Доброе дело“ — это высокая оценка вашего труда и доказательство того, что в нашем обществе есть много неравнодушных и отзывчивых людей. Спасибо вам за то, что делаете мир вокруг лучше и помогаете тем, кто в этом нуждается», — поделилась глава городского округа Химки Елена Землякова.

Премию «Мы рядом. Доброе дело» за 12 лет получили более 13 тысяч человек, призовой фонд превысил 1,5 миллиарда рублей. Победители направят эти средства на поддержку участников специальной военной операции.

Эти истории — больше чем просто героизм. Это напоминание: каждый из нас способен на дела, которые делают мир лучше.