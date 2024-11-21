Хаски-терапию можно пройти в «Зооферме Шихово» в Дмитровском округе

В Дмитровском округе на «Зооферме Шихово» теперь можно попробовать хаски-терапию. В юрте посетители могут провести время с щенками хаски и почувствовать спокойствие от общения с этими дружелюбными собаками.

Ферма в деревне Шихово привлекает не только возможностью пообщаться с животными, но и разнообразием других развлечений. Здесь можно встретить лошадей, пони, кроликов, оленей, верблюдов и даже кенгуру. Для любителей необычного есть выставка «Мир жуков» с насекомыми, рептилиями и бабочками.

Зооферма находится по адресу: Дмитровский городской округ деревня Шихово дом 100, строение 1.

«Дмитровский округ даёт возможность сделать отдых запоминающимся и разноплановым: получить немало информации по истории, культуре, прикоснуться к природе и просто отдохнуть, наслаждаясь завораживающим ландшафтом Клинско-Дмитровской гряды», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитрова Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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