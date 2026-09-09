Хакатон «Решение на миллион» прошел в Лобне

Тематическое мероприятие «Решение на миллион» состоялось в лофте Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» 8 августа. Участниками хакатона стали учение девятых-одиннадцатых классов из школ Лобни.

Президент Лобненской торгово-промышленной палаты Евгений Кошкин в приветственном слове рассказал старшеклассникам, как построить бизнес в Лобне, на что обратить внимание в начале пути и что нужно учитывать, чтобы идея действительно работала.

Участники в течение двух часов разрабатывали проекты, направленные на решение реальных проблем города. Они определяли целевую аудиторию, предсказывали риски, рассчитывали примерные расходы, прибыль и сроки окупаемости. В финале команды представили свои идеи друг другу и получили обратную связь от сверстников.

Работа над проектами продолжится в центре «Шанс». Организаторы подробно рассмотрят все идеи школьников и попробуют воплотить в жизнь самые интересные и перспективные из них.