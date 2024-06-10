Хакатон по разработке чат-ботов прошел в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Хакатон по разработке чат-ботов прошел в одинцовском филиале Московского государственного института международных отношений. Задачей участников было создать и презентовать свою идею на платформе Telegram.

Участниками хакатона стали студенческие команды вузов и колледжей столицы и Подмосковья. Молодым айтишникам предстояло сделать электронного помощника, который смог бы консультировать жителей региона, пользующихся универсальной электронной картой. Заказчиком стал проект крупной IT-компании. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лучшим стал проект студентов колледжа и университета Московского государственного института международных отношений. Победителей наградили почетными грамотами и медалями.

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