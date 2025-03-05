Хакатон и ярмарка вакансий пройдут в ОЭЗ «Дубна» в апреле

В апреле в особой экономической зоне «Дубна» пройдут два крупных события: ярмарка вакансий и хакатон «ЦифраZone. Технологическая модернизация». Эти мероприятия направлены на помощь специалистам в поиске работы в ОЭЗ.

Ярмарка вакансий состоится 26 апреля. Соискатели смогут пообщаться с работодателями, узнать об условиях трудоустройства, пройти собеседование и оценить свои шансы. В прошлом году в весенней и осенней ярмарках участвовали более 700 человек, а работодатели предложили около 300 вакансий и провели почти тысячу собеседований.

Сейчас в ОЭЗ особенно нужны инженеры, сборщики, операторы станков, химики, аналитики, программисты, дизайнеры и специалисты в медицине и фармацевтике. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

На хакатоне «ЦифраZone» молодые специалисты будут разрабатывать научно-технические проекты по заданиям компаний. В прошлом году такой опыт получили более 200 человек. Регистрация откроется в конце марта, подробности появятся на сайте ОЭЗ «Дубна».

Напомним, в ОЭЗ также действует программа подготовки специалистов: от детского сада до вуза. Школьники могут прийти на экскурсию, а студенты — пройти стажировку и летнюю практику.