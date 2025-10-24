Гжельский университет проведет день открытых дверей в Раменском округе

Абитуриенты и их родители смогут посетить одно из ведущих учебных заведений Раменского округа. Участники мероприятия получат подробную информацию о правилах поступления.

День открытый дверь Гжельского государственного университета пройдет в субботу, 25 октября, в 11:30 часов. Мероприятие будет интересно всем, кто рассматривает поступление в колледж или в высшее учебное заведение.

Каждый желающий сможет узнать не только о поступлении, но познакомиться с образовательными программами, получить ответы на интересующие вопросы. В программе также предусмотрены экскурсии по музею и учебным мастерским вуза, прогулка по территории кампуса и осмотр студенческих общежитий.

ГГУ ведет свою историю с 1899 года, он был создан, как филиал Строгановского художественно-промышленного училища. Сегодня это многопрофильное учебное заведение, которое на протяжении всех лет существования уже реализовало свыше 40 образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования.

Университет получил широкую известность, как международный центр подготовки художников-керамистов. Здесь внедрены программы студенческого академического обмена, регулярно проводились международные фестивали и форумы. Каждый год обучения студенты активно принимали участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, конкурсах и фестивалях по различным направлениям.