Гжельский государственный университет в Раменском отпраздновал 125-летие

На заседании присутствовали представители муниципальных властей, иностранные гости из Китая и Республики Сальвадор, а также заместитель председателя Московской областной думы и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Игорь Чистюхин.

Он отметил, что в университете в настоящее время обучается более 250 иностранных студентов, что подчеркивает статус и престиж учебного заведения, а также уровень образования, который там предлагают.

Чистюхин также поздравил всех собравшихся с юбилеем ГГУ и Днем преподавателя высшей школы, вручив награды от Московской областной думы представителям университета.