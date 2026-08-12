Гжельский фарфоровый завод выпустил новый адвент-календарь

Гжельский фарфоровый завод представил новинку — адвент-календарь со сказочным кукольным особняком. Это продолжение успеха прошлого года, когда завод впервые выпустил большой адвент-календарь с фарфоровыми игрушками.

Креативный директор АО «Гжельский фарфоровый завод» Анастасия Праведнова рассказала, что в этом году для календаря разработано 10 новых изделий, шесть из которых будут эксклюзивом. Их можно будет найти только в адвенте, они не появятся ни в рознице, ни на сайте завода.

Уникальные фарфоровые фигурки, такие как миниатюрные коньки, овечка-вязальщица и сказочный кит, требуют десятков тестов и согласований для создания уникальной формы и росписи.

Сам домик-календарь не просто упаковка — его ящички можно выдвигать бесконечно, что позволяет использовать их для хранения украшений или игры в перестановку комнат.

Предзаказ по специальной цене откроют на сайте 13 августа, а в свободную продажу волшебные особняки отправятся ближе к середине осени. Тираж не фиксирован: завод планирует работать до последнего клиента.