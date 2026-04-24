Гжельский фарфоровый завод нанял кота в качестве сотрудника

«Он у нас прошел большой испытательный срок, за время которого не разбил ни одной тарелочки, ни одной чашечки. Нашел себе идеальное место на витрине, чтобы за всем наблюдать, все проверять, особенно шуршащие бумажки», — отмечает креативный директор предприятия Анастасия Праведнова.

Каждый день Масик приходит к дверям флагманского бутика ГФЗ в центре Москвы к открытию и уходит только вечером. Его зарплата — угощения, ласка и игрушки.

Руководство завода подчеркивает, что кот эффективно создает благоприятную атмосферу в торговом пространстве. Посетители, заметив его в витрине, сначала принимают его за фарфоровую статуэтку, а потом, обнаружив живого кота, проявляют повышенный интерес к продукции магазина.