Гжельский фарфоровый завод и Buylerika Ceramic представили новую коллекцию

Гжельский фарфоровый завод и бренд Buylerika Ceramic объединились для создания новой коллекции аксессуаров под названием «Босиком по траве». Проект стал успешным сочетанием вековых традиций и современных трендов.

Креативный директор Гжельского фарфорового завода Анастасия Праведнова рассказала о философии проекта: «Коллекцию мы назвали „Босиком по траве“, потому что она нас отсылает к детским воспоминаниям. Лето у бабушки в деревне. Здесь есть мишки, неваляшки. Ну и мы заменили коника из зимней коллекции на петушка на палочке».

Каждый предмет коллекции — уникальное произведение искусства, созданное вручную. Основатель бренда Buylerika Ceramic Валерия разработала формы изделий, а мастера Гжельского фарфорового завода воплотили в жизнь уникальную роспись.

Творческий эксперимент создателей коллекции заключается в отказе от привычного бело-синего сочетания в пользу древней техники многоцветной гжельской росписи. Это решение позволило создать летнее, яркое и легкое настроение в каждой детали.

Ассортимент коллекции насчитывает более ста наименований, включая серьги, подвески, колье и броши. Предыдущий проект, реализованный к Новому году, был раскуплен за рекордные пять дней. Текущий проект обещает быть еще более успешным благодаря расширенному ассортименту и яркой летней палитре.

Стратегическое развитие предприятия включает и другие масштабные проекты. Недавно завод представил коллаборацию с игрой Atomic Heart, где традиционные гжельские мотивы соединились с игровой вселенной. В июне ожидается запуск коллаборации с крупным косметическим брендом, который может стать новым словом на российском рынке.