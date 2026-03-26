Гжельская роспись получила международную правовую охрану

В феврале Объединение «Гжель» представило свои изделия на выставке в Женеве. Мероприятие было организовано в рамках 7-й сессии Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы международной регистрации наименований мест происхождения и географических указаний, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гжельская роспись по фарфору стала первым российским наименованием места происхождения товара (НМПТ), которое получило международную правовую охрану в рамках Лиссабонской системы. Теперь продукция защищена законом в 30 странах мира.

Это событие имеет большое значение не только для «Гжели», но и для всей системы защиты российского традиционного промысла. Благодаря международной правовой охране бренды получают возможность стать более заметными за рубежом, укрепляя имидж страны и расширяя экспорт.