Гвардейскую улицу благоустроили в деревне Новое Орехово-Зуевского округа

В деревне Новое завершены работы по благоустройству улицы Гвардейская. Подрядчик уложил более 1,5 квадратных метров асфальта.

«Теперь здесь появились парковочные места на площади 350 квадратных метров, отремонтировали 143 квадратных метра тротуаров, обустроили проезды к домам, а также во дворах установили удобные лавочки и урны», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Благоустройство продолжается в деревне Давыдово. Во дворе домов № 17а и 17б на улице 2-й Микрорайон обустроили новые тротуары, установили лавочки, урны и расширили парковку. Вскоре преобразится двор на Заводской улице. Рабочие снимут старый асфальт, расширят парковку, обустроят новые троутары и смонтируют дополнительное освещение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.