Гусляр из Солнечногорска выиграл Гран-при областного фестиваля

Воспитанники Солнечногорской детской школы искусств стали лауреатами и завоевали Гран-при Московского областного открытого конкурса-фестиваля имени Николая Калинина. Конкурс проходил четвертый раз в номинациях: народное вокальное исполнительство, баян, аккордеон, гармонь, балалайка и гусли.

Конкурс объединил 360 участников из 36 городов Подмосковья. Участники исполняли произведения на народных инструментах, а солисты и фольклорные ансамбли пели народные песни.

Жюри, состоящее из профессоров академии имени Гнесиных и заслуженных артистов России, высоко оценило мастерство инструменталистов из Солнечногорска. Гран-при конкурса был присужден Анне Гавриловой за ее виртуозную игру на гуслях. Дуэт Анны Гавриловой и Захара Анисимова, исполняющий музыку на аккордеоне, стал лауреатом I степени.

Подготовили юных талантов преподаватели: заслуженный работник культуры Московской области Елена Климова, Ирина Кокарева и концертмейстер Иван Кузнецов.

«Поздравляю ребят! Они действительно проделали серьезную работу и к своим годам достигли больших успехов. Многократно Анна Гаврилова и Захар Анисимов сольно и в дуэте становились лауреатами международных, всероссийских, областных конкурсов. Спасибо преподавателям за раскрытие талантов в наших детях», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

19 апреля победители конкурса-фестиваля выступят на одной сцене с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Кроме того, воспитанница Солнечногорской детской школы искусств Ксения Журавлева недавно завоевала Гран-при III этапа всероссийского Большого турнира по сольфеджио «СольфОлимп 24/25», под руководством преподавателя Марии Скрипниковой.