Гуси из музея-заповедника «Мелихово» в Чехове дали потомство

Пернатая пара, которая живет в усадьбе врача и писателя Антона Чехова, впервые стала родителями. Два гусенка появились на свет 1 августа.

Как отмечают сотрудники музея-заповедника «Мелихово», очаровательные и пушистые комочки уже успели окрепнуть. Они активно едят и познают окружающий мир. Гусиха Маруся трепетно заботится о своих малышах, а гусь Иван Иванович готов в любую секунду броситься на защиту семьи.

Напомним, Усадьба в Мелихове — это место, в котором писатель, врач и общественный деятель Антон Чехов провел семь плодотворных лет. В 1960-х годах это место стало государственным музеем-заповедником. Здесь регулярно проводят выставки, экскурсии, театральные фестивали, а также различные досуговые и праздничные мероприятия для широкой аудитории, которые поддерживают Министерство культуры и туризма Московской области.