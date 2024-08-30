ГУРБ Подмосковья предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

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Фото: Авторская картинка/Главное управление региональной безопасности Московской области

Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников в Telegram. Пользователям пишут от лица службы поддержки мессенджера и обманным путем получают данные от аккаунтов.

В подмосковном ГУРБ рассказали, что после ареста Павла Дурова в Telegram участились случаи нового вида мошенничества. Злоумышленники представляются «службой поддержки» мессенджера и предлагают пользователям «сохранить личные данные» на «безопасном ресурсе». Мошенники отправляют ссылки, где пользователи должны авторизоваться, то есть выполнить вход в свои аккаунты.

Если человек соглашается, мошенники получают полный доступ ко всем перепискам, фотографиям и личным хранилищам жертвы.

Жителям Подмосковья порекомендовали удалить из мессенджера всю важную и персональную информацию, утечка которой может стать чувствительной. Следует быть очень внимательными в общении с незнакомыми «доброжелателями». Легкомысленное отношение к безопасности может привести к вымогательствам, шантажу и прочим неприятностям.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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