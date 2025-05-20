ГУРБ Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества с ложными рабочими чатами

Потенциальную жертву добавляют в группу от имени работодателя, государственного органа или тематического сообщества. В этом чате другие люди рассказывают о том, как успешно прошли ту или иную процедуру, а также предлагают последовать их примеру. Для этого они присылают ссылки или предлагают назвать код из сообщений, что позволяет аферистам получить доступ к аккаунту на сайте госуслуг или банковским приложениям.

Если беседа касается якобы процесса трудоустройства, злоумышленники нередко предлагают сделать «необходимый» для оформления документов взнос.

Чтобы распознать мошеннический чат, следует присмотреться к участникам и определить, действительно ли там есть знакомые имена и фамилии. Кроме того, необходимо обратить внимание на стиль сообщений — если они однотипные, а беседы постановочные, то речь идет об уловке обманщиков.

Жителей и гостей Подмосковья призывают помнить, что настоящие работодатели никогда не просят подтвердить личность при помощи кода из сообщений. В случае попадания в такой чат следует как можно скорее выйти из него и заблокировать группу.