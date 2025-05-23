ГУРБ Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества с детскими пособиями

В преддверии Дня защиты детей, который отмечают 1 июня, мошенники придумали новую схему обмана. В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили, что злоумышленники распространяют в сети ложные сведения о новых выплатах на несовершеннолетних.

Для большей убедительности аферисты ссылаются на якобы существующий законопроект, который, однако, был отклонен еще в ноябре 2024 года и никогда не вступал в силу.

Сначала пользователю приходит сообщение о возможности получить выплату на ребенка, а затем ему предлагают перейти в Telegram за подробной инструкцией. Именно там кроется опасность. На канале может быть размещен вредоносный файл, который заблокирует доступ к устройствам и учетным записям, или ссылка на фишинговый сайт госуслуг. При вводе данных на портале можно лишиться не только аккаунта, но и денежных средств

Главное управление региональной безопасности Подмосковья напоминает, что информация о выплатах публикуется только на сайтах государственных органов, а также призывает не переходить по сомнительным ссылкам и не делиться ни с кем персональными данными.