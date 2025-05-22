ГУРБ Подмосковья предупредило о мошенничестве с электронными журналами в школах

Главное управление региональной безопасности Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят ученикам от лица сотрудников школ, чтобы подтвердить номер телефона для доступа к электронному журналу. После этого они просят назвать код из СМС и получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Как рассказали в ведомстве, код из СМС на самом деле предоставляет мошенникам доступ к «Госуслугам» жертвы. Они часто используют манипуляции для запугивания: торопят, используют сложную терминологию и отказываются предоставлять официальные контакты для проверки информации.

В ведомстве отметили, что фраза «код из СМС» должна стать ключевой, чтобы распознать мошенника на другом конце провода.

«Нередки случаи, когда они подменяют номера телефонов в специальных программах, чтобы повысить доверие жертвы. В случае, если жертва все же задает вопросы о вышестоящем руководстве или организации, мошенники отказываются предоставлять официальные контакты для проверки информации», — отметили в ведомстве.

При подозрении на мошенника следует завершить разговор и проверить информацию в официальном источнике.