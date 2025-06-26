ГУРБ Подмосковья предупредило о краже данных через поддельные сайты вузов

В Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили о новой схеме обмана абитуриентов и их родителей. Злоумышленники создают фальшивые сайты учебных заведений, предлагая «гарантированное поступление» за деньги.

Мошенники размещают в интернете рекламу от имени вузов, предлагая включение в якобы существующие списки предзачисления, доступ к специальным «квотам», а также экспресс-курсы, которые «помогают» поступить.

Перейдя по ссылке, жертва попадает на сайт-клон, почти неотличимый от официального. На поддельном ресурсе просят ввести персональные данные и реквизиты карты для «предоплаты», после чего злоумышленники получают доступ к деньгам.

Чтобы защитить себя от аферистов, следует всегда проверять вузы в каталоге Министерстве науки и высшего образования России.