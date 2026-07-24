ГУРБ Подмосковья предостерегло жителей от схемы мошенничества со смартфонами

В России выросло число случаев, когда киберпреступники используют смартфоны и игровые платформы для обмана родителей через их детей. Злоумышленники целенаправленно играют на доверчивости несовершеннолетних, сообщили в подмосковном управлении региональной безопасности.

Самая популярная схема связана с онлайн-играми: ребенку обещают бесплатную игровую валюту, редкий предмет или победу в розыгрыше. Чтобы получить обещанный приз, просят совершить простое действие — взять телефон родителя, открыть приложение банка, продиктовать код из СМС или сфотографировать экран с платежными данными.

Для защиты специалисты рекомендуют выстраивать доверительный диалог с детьми, обучать их основам кибергигиены, использовать родительский контроль и настраивать приватность в приложениях. В Главном управлении региональной безопасности Московской области подчеркивают, что если данные уже украдены, необходимо немедленно заблокировать карту, обратиться в банк и подать заявление в полицию.