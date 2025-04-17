ГУРБ Подмосковья предостерегло от передачи денег подставным инкассаторам

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием схемы «ложной инкассации». Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило, что злоумышленники представляются сотрудниками Банка России и сообщают о якобы массовых атаках на счета.

Аферисты убеждают людей в необходимости срочно передать наличные подставным курьерам, чтобы «сохранить деньги».

Сотрудники управления призывают жителей и гостей Подмосковья не поддаваться на провокации, не паниковать и не передавать средства неизвестным лицам. Они напомнили, что Банк России не работает с физическими лицами напрямую.

Услугу инкассации предоставляют только индивидуальным предпринимателям и компаниям на основании договора.

В случае подозрительных звонков следует немедленно сообщить в правоохранительные органы.