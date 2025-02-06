ГУРБ Подмосковья помогло получить законную квартиру жителю Мытищ

Личный прием с участием судебных приставов, работников окружной администрации и Главного управления региональной безопасности Подмосковья провели в Мытищах. Одному из обратившихся жителей помогли получить жилье, гарантированное ему по закону.

По вступившему в законную силу решению суда администрация обязана предоставить заявителю жилое помещение по договору специализированного найма за счет средств бюджета Московской области. Благодаря оперативному взаимодействию, жилое помещение заявителю предоставили.

ГУРБ Московской области продолжает эффективно взаимодействовать с коллегами по вопросам социально значимых исполнительных производств. Это пример эффективного сотрудничества правительства Московской области и органов принудительного исполнения в решении значимых социальных вопросов.