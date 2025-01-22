ГУРБ Подмосковья подвело итоги по борьбе с незаконными свалками в 2024 году

Регулярные рейды по выявлению нелегальных перевозчиков мусора проводятся на дорогах Подмосковья с 2022 года. Итоги этой работы подвели в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В 2024 году состоялось 46 рейдов в 19 городских округах. Удалось выявить 160 нарушителей, в том числе 44 иностранцев. Они незаконно вывозили отходы, не имея на это талона. С виновных взыскали штрафы на сумму более 500 тысяч рублей, при этом 29 машин отправили на штрафстоянки.

Одним из ключевых инструментов в борьбе с незаконными свалками стала система фото-видеофиксации. Камеры автоматически регистрируют случаи перевозки отходов без электронного талона. Нейросеть также помогает находить места, наиболее популярные среди нелегальных перевозчиков.

Работа по борьбе с незаконной транспортировкой отходов продолжится в 2025 году.