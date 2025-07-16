ГУРБ Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с Банком России

В эпоху стремительного развития цифровых финансовых технологий особую актуальность приобретает защита сбережений. Для противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке Подмосковья Главное управление региональной безопасности и Банк России заключили соглашение.

Документ позволит усилить контроль за соблюдением законодательства в финансовой сфере.

Подписи под соглашением поставили руководитель ГУРБ Московской области Кирилл Карасев и начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов.

Регулятор осуществляет надзор за кредитными организациями и профессиональными участниками рынка. Для поддержки этой работы Главное управление региональной безопасности Московской области организует регулярные рейды с привлечением народных дружинников, которые помогают выявлять компании с признаками незаконной деятельности.

Полученную информацию направляют в Центральный банк для анализа, а при подтверждении нарушений — в прокуратуру.

Рустэм Марданов отметил эффективность совместной работы, а также активную деятельность дружины в Раменском, Сергиевом Посаде, Красногорске и Химках.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что о подозрительных организациях можно сообщить по телефону горячей линии Банка России +7-495-950-21-90 или по электронной почте stop_nelegal@cbr.ru.

Для самостоятельной проверки компаний рекомендуется использовать официальные реестры регулятора: перечень участников финансового рынка и список организаций с признаками нелегальной деятельности.