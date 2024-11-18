ГУРБ Подмосковья назвало признаки звонков от телефонных мошенников

Звонки с незнакомых номеров зачастую совершают мошенники. Иногда вызовы поступают и со скрытого номера, что также может служить признаком обмана. Главный аналитик информационно-аналитического отдела Управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев рассказал, на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.

Прежде всего, следует учитывать предмет разговора. Если собеседник пытается узнать конфиденциальную информацию, такую как номер паспорта, СНИЛС или данные банковской карты, а также коды из сообщений, это должно сразу насторожить. К подозрительным действиям относится также просьба о срочном денежном переводе.

Манера общения также может быть показательна. Важно обратить внимание на случаи, когда собеседник пытается оказать давление, требует немедленных действий, пугает угрозами уголовной ответственности или, наоборот, радует сообщением о выигрыше.

Злоумышленники всегда придумывают новые схемы обмана. Например, они могут выдавать себя за религиозных деятелей и просить деньги на лечение или благотворительность. Также мошенники могут звонить родственникам участников СВО с требованием собрать средства для выкупа военных или транспортировки погибших.

Недавно распространилась схема, при которой звонки поступают якобы от сотовых операторов с информацией о необходимости продления договора на услуги связи. Злоумышленники просят сообщить код из СМС, который на самом деле является кодом для сброса пароля от сервиса госуслуг.

В таких случаях важно не продолжать разговор и никогда не сообщать коды из СМС или любые персональные данные.