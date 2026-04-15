ГУРБ Подмосковья напомнило способы обезопасить квартиру в период отпусков

С началом отпускного сезона в России возрастает число квартирных краж — многие уезжают на недели, оставляя жилье без присмотра. В связи с этим Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям о базовых мерах, которые помогут снизить риски и спокойно провести время вдали от дома.

Перед отъездом важно убедиться, что квартира надежно закрыта. Речь не только о входной двери, но и об окнах, балконах и дополнительных замках. Эксперты также советуют отказаться от привычки прятать запасные ключи под ковриком или в других очевидных местах — злоумышленники проверяют их в первую очередь.

Дополнительную защиту обеспечивают технические средства. Камеры видеонаблюдения, сигнализация или подключение к пультовой охране значительно снижают вероятность взлома. Даже простая табличка о видеонаблюдении может сыграть роль сдерживающего фактора.

Еще один важный момент — создание видимости того, что дома кто-то есть. Для этого можно попросить соседей или родственников периодически забирать почту, чтобы переполненный ящик не выдавал отсутствие хозяев. Также не стоит заранее сообщать в соцсетях о поездке — такую информацию могут использовать злоумышленники.

Особое внимание следует уделить хранению ценностей. Деньги, документы и украшения лучше убрать в сейф или другое надежное место и не оставлять их на виду, особенно возле окон.

Не лишним будет предупредить соседей об отъезде и оставить им контакты для связи на случай непредвиденных ситуаций.

Если же по возвращении хозяин обнаружил следы взлома, специалисты настоятельно рекомендуют не заходить в квартиру и сразу обратиться в полицию по номеру 102. До приезда сотрудников не следует трогать вещи, чтобы не уничтожить возможные улики. При наличии страховки необходимо также уведомить компанию.