ГУРБ Подмосковья напомнило о мерах противодействия мошенничеству с кредитами

В 2024 году банки предотвратили 72,17 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги у своих клиентов. Главное управление региональной безопасности Московской области рассказало о мерах, принятых для противодействия кредитному мошенничеству.

Из похищенных в прошлом году 27,5 миллиарда рублей около 40% составили средства, взятые жертвами в кредит.

Для комплексного решения проблемы с 1 сентября 2025 года начнут действовать новые правила получения займов и кредитов. Так, от 50 до 200 тысяч рублей можно будет получить только через четыре часа после заключения договора. Если сумма больше, то срок увеличится до 48 часов.

Период охлаждения, во время которого человек сможет отказаться от договора и получить назад деньги, не будет действовать для займов до 50 тысяч рублей. В список исключений войдут кредиты на ипотеку и образование, автокредиты (если средства зачисляются непосредственно на счет дилера), займы на рефинансирование, если это не увеличит их размер.

Кроме того, кредитор не сможет начислять проценты или передавать долг коллекторам в случае нарушения антимошеннических норм.

«Период охлаждения дает возможность взвесить риски и оценить, для чего на самом деле берутся заемные деньги. Иными словами, это время „на подумать“, что особенно важно, когда человек находится под влиянием телефонных мошенников», — подчеркнул начальник Управления ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Людей призвали быть бдительными и не называть никому свои персональные данные и коды из сообщений.