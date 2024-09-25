ГУРБ Подмосковья напомнил об ответственности за оскорбление представителя власти

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило о статье 319 УК РФ. Она определяет публичное оскорбление представителя власти как преступление.

Верховный суд разъяснил, что под оскорблением подразумевается публичное унижение чести и достоинства представителя власти, затрагивающее его личные, профессиональные и служебные качества.

К числу действий, которые могут считаться оскорблением, относятся распространение оскорбительной информации в интернете, доступной для неограниченного круга лиц, а также использование нецензурной лексики в комментариях под постами в социальных сетях.

Кроме того, к таким действиям относят любые публичные действия, демонстрирующие унижение чести и достоинства представителя власти, а также оскорбления, высказанные в неприличной форме.

За действия подобного характера предусмотрено несколько видов наказания. Так гражданин может получить штраф до 40 тысяч рублей или эквивалент заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех месяцев. Также предусмотрены обязательные работы сроком до 360 часов и исправительные работы на срок до одного года.

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