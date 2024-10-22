Гумпомощь с теплой одеждой отправят из Лосино-Петровского в Курскую область

Сторонник партии «Единая Россия» передал гуманитарный груз в местное отделение, где его с благодарностью встретили молодогвардейцы. Они отметили, что готовы сопроводить отправку гуманитарного груза в Курск, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

«В последнее время наблюдается заметный рост активности со стороны граждан, которые не остаются равнодушными к происходящему и приносят вещи для отправки в Курск. Это говорит о том, что люди и сторонники партии „Единая Россия“ проявляют высокую степень социальной ответственности и готовность прийти на помощь», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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