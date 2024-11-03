Гумпомощь отправили из Дмитрова в детский интернат в ЛНР

Посылку с гуманитарным грузом отправили из Дмитрова в Луганскую Народную Республику. В нее вошли одежда и школьные принадлежности.

Просьба о помощи поступила депутату фракции «Единая Россия» Александре Нечай от детского интерната в ЛНР. Вместе с волонтерами удалось собрать требуемые вещи: детскую одежду и обувь, игрушки, рюкзаки со школьными принадлежностями.

«Мы не должны забывать о тех, кто нуждается в нашей помощи, особенно о детях. Каждому ребенку важно чувствовать себя защищенным и любимым», — сказала Александра Нечай.

С упаковкой и загрузкой помогли в местной общественной приемной партии «Единая Россия». В частности, руководитель «Молодой гвардии» Алина Марченкова.

«Мы гордимся тем, что в нашем округе живут неравнодушные люди, которые не остаются в стороне от чужих проблем. Я была очень рада внести свой небольшой вклад в это благородное дело, приняв участие в упаковке и загрузке собранного», — поделилась Алина Марченкова.

Присоединиться к сбору можно в общественной приемной партии в Дмитрове.

«Жители нашего округа всегда были полны доброты и сострадания. С самого начала спецоперации они собирают помощь и стараются выполнить все просьбы наших земляков-воинов СВО и жителей освобожденных территорий. Поддержка очень важна. Каждая посылка — это шаг к победе!» — сказала временно исполняющий полномочия главы городского округа Дмитров Оксана Котова.

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