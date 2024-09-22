Гумпомощь на 9 миллионов рублей отправят из Павловского Посада в зону СВО

Председатель совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов посетит более 50 военнослужащих в 50 подразделениях в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в ЛНР и ДНР. Конвой доставит гуманитарную помощь на девять миллионов рублей.

Гуманитарный груз собрали по запросам участников специальной военной операции из Павлово-Посадского округа. Им привезут два УАЗа, две Нивы и мотоцикл, патроны для сбития дронов двух видов и окопные средства радиоэлектронной борьбы, а также 30 дронов FPV, тепловизоры, детекторы дронов, 15 генераторов, шесть приборов спутниковой связи STARLINK, приборы ночного видения, бензопилы, медикаменты, запчасти, печки, обмундирование, маскировочные сети и посылки, которые передали конкретным адресатам.

В подразделения отправится груз суммой более девяти миллионов рублей. Его сопроводит председатель совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов.

«Ради помощи бойцам объединяются все: организации, общественники, бизнес, благочиние, неравнодушные жители округа. Благодарю всех, кто поддерживает наших военнослужащих, свою страну, свою родину и всех тех, кому не безразлична ее судьба! Каждый из вас — надежный тыл наших ребят!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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