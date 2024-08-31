Более 1,5 тонны гуманитарной помощи доставили из Химок в Курскую область

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк совместно с волонтерами доставил жителям Курской области более 1,5 тонны гуманитарного груза. В посылках были медикаменты, обогреватели, продукты и теплые вещи.

Оказать помощь в сборе гуманитарной помощи может каждый. Предметы первой необходимости для жителей Курской области, а также участников и семей СВО принимают в Химках по будням с 9:00 до 18:00. Один из пунктов сбора расположен по адресу: улица Кирова, дом № 19.

«Мы искренне сопереживаем тем, кто оказался в сложной ситуации, и понимаем, насколько важно поддерживать соотечественников в трудный момент», — отметил Егор Ченюк.

Очередной гуманитарный конвой в Курскую область отправился в День воинской славы. Еще одной ключевой точкой маршрута стала городская клиническая больница № 3 в Луганске.

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