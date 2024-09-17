Гумпомощь для жителей Курска собрали в Лосино-Петровском

Сбор гуманитарной помощи организовали на Петровском бульваре в Лосино-Петровском на Дне города. Все необходимое направят в Курскую и Белгородскую области.

Лосино-Петровский, как и другие муниципалитеты, помогает участникам специальной военной операции и их семьям. Волонтеры плетут сети, изготавливают окопные свечи и «сухой душ», собирают медикаменты и многое другое.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей организовали на Дне города на Петровском бульваре. Каждый житель внес свой посильный вклад в поддержку соотечественников.

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