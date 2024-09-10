Гумпомощь для жителей Курска и бойцов СВО собрали в Видном в День города

В День города в Видном прошел сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей Курска. В пункт приема на Советском проезде жители Ленинского округа принесли вещи, продукты и медикаменты.

Поддержка специальной военной операции, воинов СВО и членов их семей, а также разнообразная помощь Курской области — в фокусе постоянного внимания главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы полностью отказались от праздничных салютов, потому что Курская область, ребята на передовой, конечно же, просят о том, чтобы мы думали о них, об их семьях, помогали. Поэтому мы сегодня собираем гуманитарную помощь», — рассказал он.

В День города Видное и 95-летия Ленинского округа для жителей представили отчет о проделанной работе: о ремонте дорог, благоустройстве, здравоохранении, образовании, развитии спорта и культуры.

Также на сцене чествовали новых почетных граждан округа. Этого высокого звания удостоились депутат Государственной думы Дмитрий Саблин, генеральный директор ООО «Рота-Н» и заместитель начальника Управления МВД России по Ленинскому городскому округу. Почетное звание лауреата премии Ленинского городского округа за высокие профессиональные достижения получили еще 16 лучших работников городских предприятий. Вручил награды председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко.

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