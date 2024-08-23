Гумпомощь для школьников ЛНР отправили из Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В День Государственного флага жители Солнечногорска отправили гуманитарную помощь для школьников из Луганской Народной Республики. Также передали письма со словами поддержки бойцам спецоперации, проходящим реабилитацию в госпитале.

Главной площадкой празднования Дня флага стала набережная озера Сенеж. Гости мероприятия смогли принять участие в мастер-классах по росписи пряников, изготовлению флажков и значков с патриотической символикой, плетению маскировочных сетей. Также состоялся концерт и флешмоб «Мы — Россия», на котором развернули 15-метровый триколор.

«Российский триколор — символ славы многих поколений россиян, он объединяет народы и территории нашей необъятной страны, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее. Российский народ всегда славился взаимовыручкой, поддержкой и готовностью оказать помощь. И в праздничный день мы не остаемся в стороне и отправили очередную партию гумпомощи в Луганскую Народную Республику. Солнечногорцы вместе со всей Россией и идут вперед к победе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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На празднике проходила акция «Письмо солдату», где собрали более 1300 посланий со словами поддержки для бойцов специальной военной операции. Вместе со школьниками и жителями округа письма военнослужащим написал участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, ветеран труда и многодетный отец Михаил Каталин.

Письма военнослужащим написали и глава Солнечногорска Константин Михальков, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, представители местного отделения «Боевое Братство», директора школ и домов культуры, общественники, волонтеры и юнармейцы.

Также для школьников из Луганской Народной Республики подготовили гуманитарную помощь: канцтовары, телевизор и звуковое оборудование. Полезную посылку вместе с волонтерами лично передаст заместитель главы округа Виктория Куракова.

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