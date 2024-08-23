Гумпомощь для школьников ЛНР отправили из Солнечногорска

В День Государственного флага жители Солнечногорска отправили гуманитарную помощь для школьников из Луганской Народной Республики. Также передали письма со словами поддержки бойцам спецоперации, проходящим реабилитацию в госпитале.

Главной площадкой празднования Дня флага стала набережная озера Сенеж. Гости мероприятия смогли принять участие в мастер-классах по росписи пряников, изготовлению флажков и значков с патриотической символикой, плетению маскировочных сетей. Также состоялся концерт и флешмоб «Мы — Россия», на котором развернули 15-метровый триколор.

«Российский триколор — символ славы многих поколений россиян, он объединяет народы и территории нашей необъятной страны, вдохновляет на ратные и трудовые подвиги, укрепляет веру в благополучное будущее. Российский народ всегда славился взаимовыручкой, поддержкой и готовностью оказать помощь. И в праздничный день мы не остаемся в стороне и отправили очередную партию гумпомощи в Луганскую Народную Республику. Солнечногорцы вместе со всей Россией и идут вперед к победе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.