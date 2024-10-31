Гумпомощь для детей доставили из Солнечногорска в Запорожскую область

Гуманитарный груз для детских учреждений Запорожской области доставили из Солнечногорска. Помощь получили коррекционный интернат в селе Терпенье, детский центр развития «Внимание детям» в поселке Светлодолинское, а также жителя поселка Орлово.

Коррекционный интернат в селе Терпенье получил вещи для воспитанников, ноутбук, канцелярские принадлежности, детские кроватки и коляски. Детскому центру развития «Внимание детям» в поселке Светлодолинское подарили экран и проектор. Жителям поселка Орлово поступили памперсы для многодетных семей и взрослых. Волонтеры Дома культуры «Выстрел», «Русской общины» и «Партизанского отряда имени Ли Харви Освальда» собирали все необходимое на протяжении почти двух месяцев.

«Встреча с жителями поселков прошла тепло. Пожилые и молодежь познакомились с волонтерами, прослушали душевный концерт, на котором прозвучали песни о доме, мире и любви. Некоторые даже поддержали танцами. Глава поселения и зрители поблагодарили за помощь и поддержку и вручили благодарственные письма», — рассказала художественный руководитель Дома культуры «Выстрел» Светлана Карымшакова.