Гумпомощь бойцам СВО передали в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах

Глава Мытищ Юлия Купецкая, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Юрий Гончарук и атаман мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов встретились с военнослужащим, вернувшимся с СВО в отпуск.

Сослуживцы называют бойца из Мытищ «Баюном». В зону специальной военной операции житель округа отправился после начала мобилизации. В родной город он вернулся с запросами от военнослужащих. В отделении партии ему передали бензопилу, прибор ночного видения, тепловизор на прицел, рацию и шлем.

«Понимаем, что ребятам сейчас „за ленточкой“ нелегко. Мы прикладываем все усилия, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались. Адаптируемся и ищем новые пути решения организации гуманитарных конвоев. Помогать бойцам — наш общий долг. Ведь чем активнее наша поддержка, тем быстрее ребята одержат победу», — прокомментировала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Штаб, где бойцам СВО и их семьям оказывают помощь, работает в Мытищах на улице Мира, 9, кабинет 2. Также гумпомощь принимают в местном отделении «Единой России» на улице Мира, 37. Открыт и благотворительный сбор.

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