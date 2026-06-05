Гуманитарный груз в зону СВО отправили из Балашихи

5 июня из Балашихи в зону специальной военной операции отправили очередную партию помощи. Груз сформировали по запросу мобилизованного жителя округа.

В отправке участвовал начальник управления строительного комплекса администрации Балашихи Вячеслав Мерзляков. Для нужд фронта передали мотоцикл, автомобильные шины, запчасти, окопные свечи, телевизор, ноутбук и 15 маскировочных сетей от объединения «Сетевые пчелки Балашихи».



«Необходимый груз передали нашему военнослужащему, который доставит помощь на фронт в ближайшие дни. Все нужно на передовой. К примеру, покрышки на колесах быстро изнашиваются и пробиваются, поэтому передаем новые шины, а также много крестовин и подшипников», — рассказал Вячеслав Мерзляков.

Груз весом около 600 килограммов доставит на линию боевого соприкосновения боец с позывным Каспер. Он объяснил, почему среди отправленного есть мотоцикл.



«Мотоцикл необходим для оперативного передвижения в полях и лесистой местности, где есть грязь. Автомобиль может увязнуть, а кроссовый мотоцикл маневренный и ездит по бездорожью», — отметил Каспер.

Постоянные пункты сбора гуманитарной помощи в Балашихе работают в нескольких местах. Они находятся в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в общественной приемной «Единой России» на Парковой улице, 7, а также в общественной приемной на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.