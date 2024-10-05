Гуманитарную помощь почти на 10 миллионов рублей отправили из Шатуры в зону СВО

Из городского округа Шатура в зону специальной военной операции отправили гуманитарной конвой почти на 10 миллионов рублей. Сопровождать груз будет председатель Совета депутатов Дмитрий Янин.

В зону специальной военной операции отправили инструменты, спецтехнику, оборудование и строительные материалы.

Конвой благословил благочинный Шатурского церковного округа отец Иоанн, а проводил глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

«Пусть все пройдет благополучно и все наши бойцы получат помощь, которую, знаю, ждут везде», — прокомментировал Николай Прилуцкий.

В Шатуре уже начали готовить следующую отправку груза для других линий боевого соприкосновения.

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