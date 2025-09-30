Гуманитарную помощь передали приюту для котов в Балашихе

Исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина вместе с депутатом окружного совета Александром Евсюткиным посетили местный приют для котов. В ходе визита они передали сотрудникам средства по уходу за животными, сухой корм, переноски, лотки, а также гигиенические принадлежности.

Все эти вещи были собраны в рамках акции «Коробки помощи животным», организованной в городских зоомагазинах округа.

«Мы восхищаемся самоотверженностью людей, которые посвящают себя помощи животным. Их труд бесценен, и мы рады внести свою лепту в это благородное дело», — отметила Ирина Митюрина.

Работа сотрудников и волонтеров приюта требует огромных сил и времени. Каждый день начинается с уборки помещений, кормления и ухода за больными питомцами. Часто приходится сталкиваться с агрессией и недоверием со стороны животных, которые пережили жестокое обращение или предательство. Несмотря на это, работники приюта остаются добрыми и внимательными ко всем своим подопечным, даря им заботу и надежду на лучшее будущее.

Поддержка таких инициатив и совместная работа общественных организаций и депутатов помогают улучшить условия содержания бездомных животных и привлекают внимание общественности к проблемам их защиты