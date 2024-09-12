Гуманитарную помощь отправят из Коломны в Курскую область

Сотрудники Конструкторского бюро машиностроения в Коломне собрали гуманитарную помощь жителям приграничных территорий. К ним поступило обращение от Курской областной организации работников промышленности

Первичная профсоюзная организация «КБМ-Коломна» обратилась к сотрудникам с просьбой собрать гуманитарную помощь для коллег из Курской области.

«К нам поступило письмо от Курской областной организации работников промышленности. В связи попыткой вторжения ВСУ в приграничные районы области, ведением боев в районах, где расположены предприятия — это Рыльск и Суджа, работники заводов были эвакуированы, оставив дома и хозяйства. Мы сформировали список необходимых вещей и сделали объявление на предприятии», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации «КБМ-Коломна» Тимур Гедзь.

Специалисты принесли теплые вещи, обувь, средства личной гигиены, посуду, воду и продукты. Сбор гуманитарной помощи завершен. Как только машина будет готова — она отправится в Курск. Председатель профсоюзной организации «КБМ-Коломна» Тимур Гедзь лично передаст груз коллегам.

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