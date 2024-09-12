Гуманитарную помощь отправили из Солнечногорска в Луганск

Гуманитарного помощь отправили из Солнечногорска в реабилитационные центры и центры поддержки семей в Луганской Народной Республике. Более 100 коробок со всем необходимым доставят в города Кременная и Рубежное.

Администрация Солнечногорска, волонтерское движение «Женский эскадрон», предприниматели и жители округа собрали канцелярские наборы, развивающие игры, книги, тетради и многое другое.

«Отправка происходит постоянно, этот процесс не прекращается. Поддержка нужна всем: нашим военным и мирным жителям, которые находятся в непростой ситуации. Следующая поездка планируется через неделю», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Принести гуманитарную помощь могут все желающие. Для этого нужно обратиться в Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308, а также в волонтерские организации Солнечногорска.

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