Солнечногорск отправил гуманитарную помощь детям в Луганскую область

Жители Солнечногорска собрали гуманитарную помощь для детей из Луганской Народной Республики. Общий вес груза составил порядка 800 килограммов.

В сборе приняли участие администрация городского округа Солнечногорск, местные предприятия и неравнодушные жители.

Полезный груз уже отправили в детские центры нового региона России. В нем игрушки, школьная форма, коляски и другие детские принадлежности.

«Вещи доставят в гуманитарные центры городов Сватово и Кременная Луганской области. Машина выезжает в Белгородскую область, где встретится с большим гуманитарным конвоем, который убыл из нашего округа днем ранее», — отметил главный эксперт управления безопасности администрации городского округа Солнечногорск Сергей Одинцов.