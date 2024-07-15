Солнечногорск отправил гуманитарную помощь детям в Луганскую область

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Жители Солнечногорска собрали гуманитарную помощь для детей из Луганской Народной Республики. Общий вес груза составил порядка 800 килограммов.

В сборе приняли участие администрация городского округа Солнечногорск, местные предприятия и неравнодушные жители.

Полезный груз уже отправили в детские центры нового региона России. В нем игрушки, школьная форма, коляски и другие детские принадлежности.

«Вещи доставят в гуманитарные центры городов Сватово и Кременная Луганской области. Машина выезжает в Белгородскую область, где встретится с большим гуманитарным конвоем, который убыл из нашего округа днем ранее», — отметил главный эксперт управления безопасности администрации городского округа Солнечногорск Сергей Одинцов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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