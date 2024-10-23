Гуманитарную помощь из Солнечногорска доставили бойцам в Курскую область

Крупную партию гуманитарной помощи из Солнечногорска передали военнослужащим, выполняющим боевые задачи в Курской области. В состав груза вошли строительные материалы, тактические носилки, буржуйки, бензопилы, электрогенераторы, продуктовые наборы, предметы личной гигиены, а также детские письма.

Гуманитарный груз был доставлен жителем Солнечногорска Дмитрием, который в марте 2023 года отправился добровольцем в зону специальной военной операции. В настоящее время он служит вместе с сослуживцами в Курской области.

«Огромное спасибо этим детишкам, которые пишут нам письма. Самое главное, чтобы они были живы-здоровы, а мы победим и их в обиду не дадим. Также хочется огромное спасибо сказать всем, кто участвовал в этом сборе, кто нам помогает», — отметил участник специальной военной операции Дмитрий из Солнечногорска.

В сборе помощи приняли участие представители местной администрации, образовательных учреждений, а также членов организаций «Боевого братства», «Содружества домов культуры», «Строй-Сервис», «Сокол-Т» и неравнодушные жители округа.

Воспитанники детского сада № 38 написали письма с поддержкой и добрыми пожеланиями, а ребята из Дома культуры «Ложки» подготовили подарочные наборы «Ложка чая для солдата» — это чайный купаж, различные угощения и леденцы, помещенные в деревянные столовые приборы.

Каждый желающий может поддержать военнослужащих через волонтерские организации округа или обратиться в Центр помощи участникам специальной военной операции и их семьям по адресу: город Солнечногорск, улица Красная, дом № 120, кабинет № 308.

Как отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, в Солнечногорске для военнослужащих установлена единая система правовой и социальной защиты, материального и других видов обеспечения.

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