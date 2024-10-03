Гуманитарную помощь из Можайска доставили в госпиталь в Белгороде

Новый гуманитарный конвой отправили из Можайска в Белгород. В посылку вошли не только продукты и лекарства, но и письма для военнослужащих в зоне СВО.

В Можайске продолжают активно собирать гуманитарную помощь. В этот раз ее доставили в Белгородский военно-полевой госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Посылка предназначается для пациентов и медицинского персонала учреждения.

В сборе участвовали неравнодушные жители, руководители и сотрудники предприятий округа, а также предприниматели. В гумпомощь вошли продукты, питьевая вода, одежда и обувь, медикаменты, средства личной гигиены.

Также в посылку вложили письма для военнослужащих. В них школьники и дошкольники Можайска передают им приветы. Инициировала очередной сбор председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева.

«Держу связь с конвоем гуманитарного груза — важно, чтобы в дороге к месту назначения и обратно не возникло проблем», — прокомментировал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Отметим, что это уже седьмая по счету отправка груза из муниципалитета.

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